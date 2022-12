deinklimaprojekt Gemeinsam fahren dank Mitfahrbänken

Wer? Die Menschen hinter "Boben Op"

"Boben Op" ist ein Verein in Hürup, der Klimaprojekte in Schleswig-Holstein fördert. Er bietet unter anderem auch Solaranlagen-Beratung an und setzt sich für klimafreundliche Tiny Houses in Hürup ein. Mittlerweile hat "Boben Op" mehr als 100 Mitglieder.