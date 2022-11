deinklimaprojekt Alle Videos im Überblick

#deinklimaprojekt stellt Projekte und ihre Macher vor, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Ilka Knigge schaut sich die Initiativen an und lässt sie von Experten bewerten. Hier findet ihr alle Videos zum Nachschauen.

Sich auf eine sogenannte Mitfahrbank zu setzen, darauf warten, dass jemand kommt, der in die gleiche Richtung will, und zusammen fahren: Was bringt das fürs Klima? Ilka Knigge probiert's aus und lässt die Idee von Experten bewerten. Jetzt Steckbrief zu den Mitfahrbänken lesen.