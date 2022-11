deinklimaprojekt Mit freien Lastenrädern durch die Stadt

Was noch? Hier gibt es ähnliche Projekte

Lastenrad-Initiativen gibt es in vielen Städten in Deutschland: Zum Beispiel in Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg, Leipzig, Köln, Hannover, Marburg und Berlin. Besonders groß ist die Initiative Flotte Berlin, die Lastenrad-Stationen in Berlin und im Umland (Potsdam, Brandenburg) betreibt. Eine Übersicht aller Lastenrad-Initiativen findet ihr hier.