deinklimaprojekt Im Bürgerprojekt Solar wird der Balkon zur Photovoltaikanlage

Grösste Hindernisse: Diese Nachteile gibt es bei Mini-Photovoltaikanlagen

Ein Photovoltaikpaneel kostet je nach Anbieter zwischen rund 500 und 900 Euro. Bis man die Anschaffungskosten wieder reingeholt hat, können etwa sieben bis zehn Jahre vergehen. Strom wird nur erzeugt, wenn die Sonne scheint. Ihre volle Leistung können die Photovoltaikmodule nur auf der Südseite produzieren, dann darf auch kein anderes Gebäude oder ein Baum stören und Schatten darauf werfen.



Interessierte müssen bedenken: Die Mini-Photovoltaikanlagen besitzen keinen Speicher - was nicht direkt verbraucht wird, fließt ohne Gegenleistung ins Netz. In Deutschland darf man nur 600-Watt-Anlagen betreiben - in diesem Fall sind das zwei Solarpaneele pro Haushalt. Wer eine größere Anlage besitzt, kann für die Einspeisung ins Stromnetz Geld bekommen. Dafür muss man allerdings ein Gewerbe anmelden.



Der Netzbetreiber vor Ort muss die Mini-Photovoltaikanlagen unterstützen. Die Besitzer melden sie dort an. Manchmal ist es nötig, alte Zähler gegen einen sogenannten Zweirichtungszähler auszutauschen. Außerdem braucht man eine spezielle Energiesteckdose. Installieren sollte die Anlage eine Elektrofachkraft.