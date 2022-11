deinklimaprojekt "Think Digital Green" - weniger CO2 im digitalen Alltag

Warum? Das ist das Ziel von "Think Digital Green"

Digitale Anwendungen für Videokonferenzen, Social Media oder für das Streamen nehmen einen immer größeren Raum in unserem Alltag ein. Die Geräte, die dafür notwendig sind, verursachen beträchtliche Mengen an CO2. Das beginnt bei der Herstellung von Laptops, Fernsehern oder Handys und reicht bis zur Arbeit von Servern und der Infrastruktur des Internets. Der moderne digitale Lebensstil fällt bei der jährlichen Pro-Kopf-CO2-Bilanz mit bis zu einer Tonne CO2 ins Gewicht. Dabei ließe sich der Verbrauch ohne viel Aufwand reduzieren. Wer seine Einstellungen beim Handy und Fernseher sowie bei Apps entsprechend anpasst, kann bis zu drei Viertel des Kohlendioxids bei der Online-Nutzung einsparen. "Think Digital Green" will informieren, wie das geht.