deinklimaprojekt SuperCoop verkauft nachhaltige Produkte zu fairen Preisen

Was noch? Hier gibt es ähnliche Projekte

Genossenschaftlich organisierte Supermärkte bzw. Initiativen, die dabei sind, solch einen Supermarkt zu gründen, gibt es in mehreren Städten in Deutschland, z.B. in München (Foodhub), Köln (Köllektiv), Hamburg (Supercoop). Weltweiter Vorreiter ist der "Park Slope Food Coop" in New York, der schon 1973 gegründet wurde und inzwischen 17.000 Mitglieder hat. In Europa ist der erste genossenschaftliche Supermarkt 2017 eröffnet worden mit La Louve in Paris.