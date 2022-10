Obst Diese sieben Geheimnisse stecken in unseren Früchten

5. Musik: Einen Apfelbaum kann man hören



Der Bramley-Apfel ist vor allem in England beliebt. Der rund 200 Jahre alte Ur-Baum steht in Nottingham - macht jetzt aber in Kentucky Musik.

In Nottingham steht der Ur-Apfelbaum der Sorte Bramley. Er ist mehr als 200 Jahre alt und liegt in seinen letzten Zügen. Der Künstler Wolfgang Buttress hat ihn deshalb in einem faszinierenden Kunstwerk verewigt: Der Apfelbaum wurde als 3D-Bild in eine Glaswürfel-Skulptur gelasert. Am echten Baum registrieren Vibrationsmessgeräte alle Bewegungen im Stamm: Wenn Wasser hindurchfließt, wenn er nachts und bei Kälte schrumpft und wieder dicker wird, sobald die Sonne drauf scheint. Musiker übersetzten diese Vibrationen in Töne, die jetzt der Glasbaum zum Besten gibt. Daneben hat der Künstler einen Ast vom echten Baum eingepflanzt, der jetzt zum neuen Apfelbaum heranwächst - und ebenfalls "Musik" macht. Das Kunstobjekt "Blossom" im Speed Art Museum in Kentucky soll zeigen, dass der Baum lebt, die Apfelsorte überdauert - und solange unsterblich ist, wie sich der Mensch daran erfreut.