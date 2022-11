Essen bei Stress So esst ihr in Stressphasen richtig

Was bei Stress passiert: Euer Körper mobilisiert mit zahlreichen Stresshormonen - insbesondere Cortisol und Adrenalin - sämtliche Kräfte, um Höchstleistungen erbringen zu können. Das funktioniert bei uns schon seit Jahrtausenden so und half uns dabei, uns bei Gefahren zu verteidigen oder schnell wegzulaufen. In stressigen Zeiten ist unser Körper eigentlich auf die Problemlösung konzentriert. Ein voller Magen stört da nur.

Warum Stressesser ständig Appetit haben: Warum Stressesser trotzdem dauernd zu ungesunden Snacks greifen, begründen Wissenschaftler zum einen damit, dass bei chronischem Stress das Hormon Cortisol freigesetzt wird, das die Nahrungsaufnahme stimuliert. Viele Menschen haben unter Belastung deshalb Appetit nach Lebensmitteln mit Kohlenhydraten, die der Körper schnell in Energie umwandelt - so wie beispielsweise Chips oder Schokolade. Ein weiterer Grund ist, dass Stressesser die süßen oder fettigen Snacks oft als Trost oder Ausgleich empfinden und sich damit in Stresssituationen belohnen wollen. Für André Kleinridders, Professor für molekulare und experimentelle Ernährungsmedizin an der Universität Potsdam, könnte dieses Verhalten folgende Ursache haben: "Schmackhaftes, hochkalorisches Essen erhöht die Dopaminfreisetzung und könnte so erklären, warum wir bei Stress so gerne zu diesen ungesunden Snacks greifen. Es macht im Allgemeinen 'glücklich' und holt uns aus einem emotionalen Loch." Außerdem verändere Stress unser Entscheidungsverhalten, mache uns impulsiver. "Dies kann erklären, warum manche Menschen, die häufig Stress erleben, die falsche Entscheidung treffen, impulsiv handeln und hochkalorische Nahrungsmittel zu sich nehmen", sagt André Kleinridders.

Stressesser haben bei Anspannung häufig selbst dann Appetit, wenn ihr Körper gar keine Nahrung benötigt. Grund dafür ist: Wer bei Stress dauerhaft zu viel Süßes und Fetthaltiges isst, nimmt die Konzentration der beiden die Nahrungsaufnahme zügelnden Hormone Leptin und Insulin in seinem Körper nicht mehr richtig wahr. Insulin- und Leptinresistenz nennen Wissenschaftler dieses Phänomen.

Die Folgen: Vor allem bei lang anhaltendem Stress führt das Stressessen zu Übergewicht: Der Körper speichert überschüssige Energie in Fettdepots. Stressesser geraten außerdem oft in einen Teufelskreis: Weil ihrem Körper durch die unausgewogene Ernährung wichtige Mineralstoffe und Vitamine fehlen, neigen Stressesser zu Heißhungerattacken. Die wiederum führen zu noch mehr Übergewicht und weiterem Stress. Außerdem können langfristig Stoffwechselerkrankungen entstehen. Die dauerhafte Cortisolausschüttung schränkt die Insulinwirkung ein, was das Risiko für Diabetes erhöhen kann.