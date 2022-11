Resilienz Wie widerstandsfähig wollen wir sein?

Resilienz: Nicht nur eine Frage der Gene

"Früher dachte man ja immer, Resilienz sei genetisch veranlagt", erklärt Isabella Helmreich. Und tatsächlich ist es so, dass manche Menschen genetisch bedingt empfindlicher auf Stress reagieren als andere. Heute wisse man jedoch, dass neben Genetik und Epigenetik noch eine Reihe anderer Faktoren eine Rolle spielen. Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich gelernt? Wie sieht mein Bindungsverhalten aus? Das seien ganz wichtige Fragen, sagt Isabella Helmreich. Menschen, die zumindest eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit hatten, verfügten häufig über das nötige Grundvertrauen, um später schwierige Situationen meistern zu können.



Das fand schon die US-Psychologin Emily Werner in ihrer Langzeitstudie aus den 1960er- und 1970er-Jahren heraus. Werner, die von vielen als Mutter der Resilienz-Forschung betrachtet wird, begleitete eine Gruppe Jugendlicher aus der hawaiianischen Insel Kauai, die trotz ungünstiger Voraussetzungen und schweren Krisen zu gesunden Erwachsenen heranwuchsen. Unter anderem eben auch, weil sie in ihrem Leben eine Person gehabt hatten, die für sie da war.



Ein weiterer sogenannter "Schlüsselfaktor der Resilienz" ist das soziale Umfeld. Ein gutes Netzwerk und die Fähigkeit, gut mit anderen zu kommunizieren, stärken die psychische Stabilität des Einzelnen. Ebenso wichtig sind die Ressourcen, die uns zu Verfügung stehen: genug Nahrung, saubere Luft zum Atmen, sauberes Wasser. Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, in vielen Krisenregionen jedoch Mangelware sind.



Resilienz sei allerdings keine starre, in Stein gemeißelte Eigenschaft, schreibt Raffael Kalisch. Ein Mensch, der eine Kündigung gelassen hinnimmt, kann nach einer Krebsdiagnose in eine Depression verfallen. Auch äußere Resilienz-Faktoren seien nicht unbedingt stabil. So könne durch den Tod oder Umzug einer nahen Person jederzeit eine wichtige soziale Stütze wegbrechen.