Grübeln und negative Gedanken stoppen Wie ihr das Gedankenkarussell verstehen und anhalten könnt

Ursachen für das Gedankenkarussell: Warum grübeln wir so viel und was löst Grübeleien aus?



Grübeln zeichnet sich oft durch Gedankenspiralen aus. Negative Gedanken kreisen um Erlebnisse aus der Vergangenheit.

"Hätte ich das lieber so oder so machen sollen? Und warum war das überhaupt so? Wie war das denn gemeint? Wenn ich das so gemacht hätte, dann wäre vielleicht ...? Oder doch nicht? Und jetzt?" Kommt euch solch ewiges Grübeln bekannt vor? Manche Menschen wälzen solche Gedanken nachts im Bett und können dann nicht einschlafen, andere kommen tagsüber nicht mehr aus dem Gedankenkarussell.

Über etwas zu grübeln, kann beim Erinnern oder Verstehen helfen. Oft aber mündet das ständige Nachdenken in Gedankenspiralen, die nicht mehr aufhören und mehr belasten als entlasten. Das Grübeln ist dabei oft von negativen Gedanken geprägt und auf die Vergangenheit bezogen: Wir gehen selbstkritisch mit uns ins Gericht, geben uns die Schuld an etwas und werten uns selbst ab. Die Fragen beim Grübeln sind häufig abstrakt und hypothetisch: Menschen, die grübeln, kreisen meist darum, warum eine Situation in der Vergangenheit auf eine Art und Weise verlaufen ist. "Was wäre gewesen, wenn ...?" ist eine der zentralen Fragen, die sich Grübler oft stellen. Grübelnde Menschen können sich nur schwer von ihren Gedanken lösen - häufig verlieren sie sich in einem regelrechten Grübelzwang. Frauen grübeln öfter als Männer: Man geht davon aus, dass Männer sich stärker ablenken und Frauen Probleme eher hinterfragen. Ob dies in einer unterschiedlichen Erziehung und stereotypen Rollenklischees oder genetisch begründet ist, ist nicht abschließend geklärt.