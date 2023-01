Erschöpfung Keine Energie - wie bekommt ihr wieder mehr Power?

Ihr möchtet fit sein, voller Energie - fühlt euch aber nur ausgepowert? Willkommen im Club! Ihr leidet - wie eine Mehrheit der Menschen in Deutschland - unter Erschöpfung und fehlender Energie. Besonders betroffen nach einer Civey-Umfrage von 2022: jüngere Arbeitnehmer:innen, Menschen in Ausbildung, Studierende. Leistungs- und Zeitdruck, Freizeitstress und Sorgen aufgrund der unsicheren Weltlage, das sind echte Energieräuber. Wie kommt ihr raus aus einem temporären Energietief, wie könnt ihr einen Burnout vermeiden - und woran merkt ihr, dass euer Zustand auf eine Depression hindeuten kann?

Euer Körper kann unglaublich viel Energie bereitstellen. Dazu braucht ihr Sauerstoff, Nährstoffe und Billionen kleiner Kraftwerke, die Mitochondrien . In jeder Zelle habt ihr Hunderte bis Tausende davon. Sie verändern ständig ihre Form und bauen Zellen um. Aber vor allem wandeln sie das, was ihr esst, mithilfe von Sauerstoff in Energie um, genauer gesagt in ein Molekül, das überall im Körper als eine Art universelle Energieform eingesetzt wird: das Adenosin Triphosphat , kurz ATP. Mit diesem Treibstoff bewegt ihr die Muskeln, denkt oder erneuert eure Zellen.

Damit die Mitochondrien effektiv arbeiten können, benötigen sie nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, sondern auch Vitamine und andere Mikronährstoffe , vor allem die B-Vitamine oder die Mineralstoffe Zink, Selen, Kalzium und Magnesium. Eure Energielieferanten brauchen außerdem auch Zeiten ohne Nahrung, in denen sie sich regenerieren, Belastungs- und Ruhephasen. Sie sind also auf ein gutes Energiemanagement angewiesen, das die richtigen Signale gibt. Und damit sind wir beim Gehirn .

Um motiviert zu sein, braucht ihr Dopamin und Serotonin. Während Serotonin die Negativ-Motivation Angst dämpft und gelassen macht, steigert Dopamin die positive Motivation. Erwartet das Belohnungssystem etwas Angenehmes, flutet es das Gehirn mit Dopamin und sorgt so für Antrieb. Bei Erfolg schüttet das System dann Endorphine aus, körpereigene Opiate, die eine Art Rauschzustand erzeugen. Die Erinnerung daran sorgt bei der nächsten Aufgabe für neue Motivation. So lernt euer Gehirn, dass es sich lohnen kann, durchzuhalten und sich anzustrengen, obwohl die erhoffte Belohnung in der Zukunft liegt.

Wenn der Körper dringend Energie braucht, schaltet euer Gehirn in eine Art Power-Mode: Stress. Eine Kette von Hormon-Signalen jagt vom Hypothalamus über die Hypophyse zu den Nebennieren und triggert dort die Produktion des Stresshormons Kortisol . Das versetzt den ganzen Körper in Alarmzustand. Das Herz schlägt schneller, die Blutbahnen weiten sich, die Muskeln spannen sich. Die Leber, der zentrale Energiespeicher, setzt Glukose frei: Und in den Zellen verwandeln die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, Glukose in pure Energie. Ihr werdet schneller, stärker, fokussierter, ausdauernder.

Gleichzeitig drosselt das Kortisol alles, was nicht fürs Kämpfen oder Weglaufen nötig ist: Der Darm wird träge, Sexualtrieb, Schmerzempfinden und Immunsystem fahren runter. Deshalb bekommt ihr bei anhaltendem Stress leichter Entzündungen, Gefäßkrankheiten, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Stress ist eine hohe Belastung und kostet viel Energie. Die müssen die Mitochondrien bereitstellen. Dabei produzieren sie vermehrt freie Radikale, die dem Körper schaden können. Stress macht euch also nur fit, wenn euer Körper es schafft, ihn schnell wieder runterzufahren . Bei Dauerstress droht ein Burnout.

Die Krankenkasse AOK hat in ihrem Fehlzeitenreport 2020 hochgerechnet: Wegen Burnout waren 2020 in Deutschland rund 180.000 Menschen krankgeschrieben, mit insgesamt circa 4,5 Millionen Fehltagen. Dabei ist "Burnout" - anders als etwa Depression - gar nicht als "Krankheit/Störung" definiert, sondern als "Problem der Lebensführung" und als Risikofaktor für Krankheiten wie Depression, Sucht oder Schlafstörungen. Im neuesten internationalen Diagnoseschlüssel ICD-11 wird das "Burnout-Syndrom" erstmals eigenständig definiert: als Gefühl des Energieschwunds, innere Distanz zur Arbeit und verminderte berufliche Leistungskraft aufgrund von unbewältigtem Stress am Arbeitsplatz.



Wichtig ist es, Warnzeichen früh zu erkennen, denn um einem Burnout zu vorzubeugen, helfen schon einfache Tipps: Mehr Bewegung, genug Schlaf, Handy weg, Zeit fürs Essen nehmen! In der Arbeit solltet ihr konsequent mehr Pausen machen, bei Dienstschluss wirklich abschalten und keine Mails mehr beantworten. Warnzeichen wie zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Gereiztsein, fehlender Antrieb oder ein Gefühl der Leere solltet ihr ernst nehmen. Je später ihr etwas gegen den drohenden Burnout unternehmt, desto schwerer und langwieriger wird die Behandlung.



Viele Psychiater gehen aber davon aus, dass ein erheblicher Teil der Burnout-Betroffenen eigentlich an Depressionen erkrankt ist, das aber mit dem sozial kompatibleren Begriff Burnout benannt wird. Auch neue Studien, wie "Burned-out with burnout?", die der Schweizer Psychologe Renzo Bianchi mit internationalen Kolleg:innen Ende 2022 veröffentlicht hat, legen nahe, statt von Burnout besser von einer berufsbedingten Depressionsform zu sprechen.



Klar ist jedenfalls, dass Burnout-Zustände auch ein biologisch sinnvolles Mittel eures Körpers sein können, sich zu schützen. Eine gesunde Reaktion auf ungesunde Bedingungen: Dauerstress. Dieses Warnsignal, dass Durchhalten und Weitermachen gerade die falsche Strategie ist, solltet ihr dann besser ernst nehmen und zulassen, auch mal keine Energie zu haben.