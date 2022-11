Depressionen Wege aus dem seelischen Tief

Corona-Pandemie: Psyche von Kindern ist besonders betroffen

Als besondere Verlierer der Pandemie gelten vor allem Kinder und Jugendliche. Ihre Lebensqualität und psychische Gesundheit hat sich in Deutschland im Verlauf der Corona-Pandemie verschlechtert. Dabei sind die Auswirkungen von Schulschließungen in der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen in Deutschland einer neuen Studie zufolge gravierender als bisher angenommen. So würden unter den 16- bis 19-Jährigen fast 500.000 Jugendliche mehr depressive Symptome zeigen als vor der Pandemie, meint Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Das sei eine "erhebliche Größenordnung", auch wenn es sich um Selbsteinschätzungen handele und nicht alle Betroffenen auch "krank geworden" seien.