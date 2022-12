Erfolgreich scheitern Wie wir Niederlagen als Chance sehen

Fehlerkultur: Vom Umgang mit Fehlern in Staaten

In Deutschland tun wir uns mit der Akzeptanz von Fehlern offenbar besonders schwer. Michael Frese, Wirtschaftspsychologe und Fehlerforscher an der Leuphana Universität Lüneburg und an der Asia School of Management in Malaysia, hat gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern bereits Ende der 1990er-Jahre die Fehlerkultur von 61 Ländern in Bezug auf die Fehlertoleranz verglichen. Das Ergebnis des Ländervergleichs: Deutschland landete auf dem vorletzten Platz, nur Singapur war noch weniger fehlertolerant. Woran das liegt, könne man nicht genau sagen, sagt Frese. "Wie Kulturen mit Fehlern umgehen, hängt auch mit der Entstehungsgeschichte eines Landes zusammen. Die USA haben in ihrer kurzen Geschichte weitgehend positive Erfahrungen gemacht. Wir hingegen hatten in unserer langen Geschichte viele Konflikte und Kriege zu bewältigen. Deshalb gehen wir in Deutschland anders, strenger mit Fehlern um als die Menschen in den USA", erklärt der Wirtschaftspsychologe.