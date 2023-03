Prokrastination So könnt ihr eure Aufschieberitis überwinden

To-dos auf den letzten Drücker erledigen - das kennt und macht fast jeder. Wer aber ständig Aufgaben vor sich herschiebt, prokrastiniert. An welchen Merkmalen ihr Prokrastination erkennt, welche Usachen dahinter stecken und was ihr gegen Aufschieberitis tun könnt.

Hand aufs Herz: Hättet ihr nicht auch schon längst die Belege für eure Steuererklärung sortieren wollen? Oder besser müssen, weil sie längst überfällig ist? Damit seid ihr nicht allein: Nur zwei Prozent der Menschen behaupten von sich, niemals Dinge aufzuschieben, so eine Umfrage der Universität Münster unter Studierenden aus dem Jahr 2019. In der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren prokrastinieren Männer häufiger als Frauen, in allen anderen Altersgruppen prokrastinieren Männer und Frauen gleich viel. Außerdem schieben Arbeitslose und Singles zu erledigende Aufgaben häufig extrem vor sich her. Zu diesen Ergebnissen kam eine Studie der Universität Mainz aus dem Jahr 2016. Bei einer weiteren Untersuchung aus demselben Jahr konnten die Mainzer Wissenschaftler zudem feststellen: Wer zur Prokrastination neigt, verliert auch bei der Internetnutzung rasch die Kontrolle. Hausarbeiten wie Aufräumen, Wischen oder Fensterputzen schieben wir neben der Steuererklärung und dem Vereinbaren von Arztterminen laut einer im September 2022 veröffentlichten Umfrage am häufigsten auf.

"Prokrastination ist das gewohnheitsmäßige Aufschieben von geplanten Aufgaben, die für persönliche Ziele wichtig sind und die eigentlich in einer absehbaren Zeit zu Ende gebracht werden müssen", erklärt Fred Rist, Seniorprofessor und gemeinsam mit Diplom Psychologin Margarita Engberding ehemaliger Leiter der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster. Meist füllt derjenige, der prokrastiniert die Zeit, die er eigentlich für die anstehende Aufgabe aufwenden sollte, mit anderen Tätigkeiten. Diese sogenannten "Ersatztätigkeiten" seien bei den Betroffenen laut Rist höchst unterschiedlich und durchaus nicht nur angenehm - im Vergleich zu der aufgeschobenen Arbeit für den Prokrastinierenden aber erst einmal weniger unangenehm. So kann sogar das Putzen der Wohnung als Ersatztätigkeit dienen. Letztlich sucht der chronisch Aufschiebende immer nach einem Grund, die zu erledigende Tätigkeit gerade jetzt nicht anpacken zu können. Trotzdem kann die eigentlich anstehende Arbeit den Betroffenen gedanklich so sehr umtreiben, dass er sich permanent unter Druck fühlt und überhaupt keine Freude mehr an seiner Freizeit hat. Und woher kommt das Wort Prokrastination? Die Bezeichnung Prokrastination ist abgeleitet vom lateinischen Substantiv "procrastinatio", das sich wiederum aus den beiden Bestandteilem "pro" und "crastinum" zusammensetzt und so viel bedeutet wie "Vertagung auf morgen".

Ist Prokrastinieren, das ständige Aufschieben, eine Krankheit? Nein, im Rahmen psychischer Diagnosen ist Prokrastination keine Krankheit. Trotzdem erleidet derjenige, der seine Aufgaben ständig extrem aufschiebt, oft Nachteile. Das haben auch die Forscher der Universität Mainz in ihrer Untersuchung festgestellt: Prokrastinierer sind gestresster, haben häufiger Depressionen oder Angststörungen und leiden vermehrt unter Einsamkeit und Erschöpfung, so ihr Fazit. Zum gleichen Ergebnis kam auch eine Studie der Stockholmer Sophiahemmet-Universität in Schweden aus dem Jahr 2023. Wer ständig aufschiebt, enttäuscht aber nicht nur sich und andere und läuft dadurch Gefahr, depressiv zu werden. Der notorische Aufschieber, der keine Aufgabe zu Ende bringt, riskiert bereits früh im Leben, keinen oder einen schlechteren Schulabschluss zu erhalten. Eine weitere Folge des Prokrastinierens ist daher: ein geringeres Einkommen gegenüber Nicht-Prokrastinierern beziehungsweise wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das konnten sowohl das Team um Manfred Beutel von der Universität Mainz als auch die schwedischen Forscher mit ihren Studien belegen.

Um zu erfahren, ob ihr Prokrastinierer seid oder nur Aufschieber, könnt ihr zum Beispiel auf den Onlineseiten der Universität Münster einen Selbsttest durchführen. Dort werden euch Fragen zu eurem Aufschiebeverhalten und zu möglicher Depressivität und Aufmerksamkeitsproblemen gestellt. Im Gespräch mit Psychologen könnt ihr herausfinden, ob euch eine Therapie helfen könnte. Die Mitarbeiter der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster sprechen von einem Training, um die Prokrastination zu überwinden. Vor allem drei Dinge seien dabei zu berücksichtigen: "Man lernt, mit der zu erledigenden Aufgabe pünktlich zu beginnen - etwa mithilfe eines klaren zeitlichen Vorsatzes und eines bestimmten, festgelegten Rituals, das man regelmäßig vor dem Beginn mit der Aufgabe ausführt", sagt Rist. Ebenfalls wichtig sei die Planung der Arbeitszeit, in der die Aufgabe erledigt sein müsse, sowie deren Strukturierung in machbare Teilschritte. "Es muss immer klar sein, was in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt erreicht werden soll", erklärt der Psychologe und Psychotherapeut.

Das Training, das die Prokrastionationsamubulanz anbietet, laufe in der Regel so ab: "Vor dem Training beginnen die Klienten damit, dass sie erstmal eine Woche lang notieren, wie viel sie an jedem Tag gearbeitet haben", beschreibt Rist den Ablauf der Behandlung in der Prokrastinationsambulanz in Münster. Eine bestimmte Trainingsvariante beginne dann zum Beispiel damit, dass im Durchschnitt nur diese Zeit täglich konzentriert gearbeitet werden darf. Erst, wenn das gut funktioniere, werde die Arbeitszeit schrittweise verlängert - je nachdem, wie konsequent und konzentriert inzwischen die geplante Zeit für die Arbeit genutzt wurde. "Das ist nicht durch ein paar Tipps einfach so zu erreichen. Das muss man lernen und üben", erklärt der Prokrastinationsexperte.