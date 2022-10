Kampf gegen Elektroschrott Das Recht auf Reparatur

EU-Ökodesign-Richtlinie: Politischer Vorstoß mit Beigeschmack

Inzwischen tut sich etwas auf politischer Ebene: Seit März 2021 gelten in der EU neue Regeln für die Reparierbarkeit von Elektrogeräten. In der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie wird unter anderem festgelegt, dass bestimmte Produkte einfacher zu reparieren sein müssen. Für Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher etwa sollen sieben bis zehn Jahre lang Ersatzteile angeboten werden, damit sie von Fachleuten wieder in Gang gebracht werden können. Dazu soll das Innenleben einfacher erreichbar sein. Auch den Verbrauchern soll es ermöglicht werden, bestimmte Teile zu ersetzen.



Doch hier setzt die Kritik der "Right to repair"-Community an. Der "Runder Tisch Reparatur e.V." bemängelt unter anderem, dass Verbraucher auch nach der neuen Richtlinie auf Fachpersonal angewiesen sind und die Reparaturen nicht selbst durchführen können. Außerdem gelte die Richtlinie nur für bestimmte Produktgruppen. Geräte wie Smartphones und Laptops seien davon noch nicht abgedeckt. Die Ökodesign-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt nach vorn, so der Verein. Jedoch sei man von einem allgemeinen Recht auf Reparatur noch weit entfernt.