Altpapier richtig entsorgen Ein Fall für die blaue Tonne

Problem Papiermangel: Fabriken geht der Rohstoff aus



Zeitungspapier: ein nachgefragter Rohstoff

Immer mehr Menschen lesen ihre Tagezeitung nicht mehr auf Papier, sondern online auf dem Smartphone oder Tablet. Durch die Digitalisierung geht nach Angabe der Internationalen Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e.V. die Menge an gedruckten Prospekten, Werbebeilagen und Zeitschriften in den Altpapiersammlungen massiv zurück. Insgesamt sammeln Privathaushalte immer weniger reines Papier, während der Anteil an Verkaufsverpackungen und Kartons in der blauen Tonne deutlich zunimmt. Auch beschichtete Papiersorten, sogenannte Fehlwürfe, die mühsam herausgefiltert werden müssen, finden sich zunehmend im Altpapierconatiner.



Da, um weißes Druckpapier herzustellen, alte Zeitungen und Prospekte jedoch dringend benötigt werden, konkurrieren Papierfabriken mittlerweile um den Rohstoff aus der blauen Tonne. So meldete der Bundesverband Druck und Medien im Frühjahr 2022, die Branche sei "massiv betroffen von einer bislang ungekannten Papierknappheit". Ein Grund dafür war auch, dass während der Corona-Pandemie die Zahl der gedruckten Werbebroschüren deutlich zurückging und damit auch das Altpapieraufkommen. Während die Preise für Altpapier steigen, ist zugleich der Markt für Zellstoff aus Holzfasern leergefegt, denn unter anderem sind Russland und die Ukraine wichtige Holzlieferanten.