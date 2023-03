Seltenerdmetalle Wofür und wie wir Seltene Erden gewinnen

Seltene Erden sind relativ weiche Metalle mit einer steinigen bis silbrigen Farbe. Die ersten dieser Metalle wurden Ende des 18. Jahrhunderts in Schweden entdeckt. Sie kommen in seltenen Mineralien vor und wurden in Form ihrer Oxide - Sauerstoffverbindungen, die früher auch "Erden" genannt wurden - isoliert. Daher stammt der Begriff "Seltene Erden". Grundsätzlich kommen Selteneerdelemente nicht rein als Metalle oder Oxide vor, sondern werden aus Erzen gewonnen und zu Seltenerd-Metallen oder Seltenerd-Oxiden weiterverarbeitet. Die Erze kommen weltweit relativ häufig vor, manche sogar häufiger als Kupfer oder Blei. Selbst das seltenste stabile Element der Seltenen Erden - Thulium - findet sich noch öfter als Gold. Größere, zusammenhängende Lagerstätten davon sind allerdings tatsächlich rar.

Ohne Seltene Erden hätte der Elektromotor der Zukunft keine Chance: In solchen Motoren stecken die stärksten Magnete, die Ingenieure herstellen können. Sie bestehen aus einem Neodym-Eisen-Bor-Gemisch: Etwa 20 Prozent Neodym sind in ihnen enthalten. In einem Hybridfahrzeug können bis zu 20 Kilogramm der begehrten Rohstoffe stecken - nicht nur im Motor, sondern auch in anderen Bauteilen wie LED-Leuchten oder im Lack. Auch Windräder enthalten solche Supermagneten: In ihren Elektromotoren, die die Bewegungsenergie in Strom verwandeln, werden sie verwendet, um eine bessere Energieausbeute zu erhalten: Pro Megawatt wird etwa eine Tonne Neodym-Eisen-Bor eingebaut. Wesentlich kleiner sind die Supermagneten, die in Festplattenlaufwerken stecken. Kein Handy kommt ohne sie aus. Durch ihre hohe Energiedichte konnten die Geräte überhaupt erst so klein werden. Die Touchscreens von Smartphones und Tablet-PCs funktionieren nur dank Indium. Zündkerzen in Autos enthalten eine Yttrium-Legierung, die ihre Lebensdauer verlängert und den Benzinverbrauch senkt. Cer sorgt dafür, dass Autolacke und Scheiben nicht mehr so schnell verkratzen wie früher: Es macht Oberflächen widerstandsfähiger. Glühbirnen, LEDs, Plasmabildschirme, Neonröhren und Dioden enthalten Seltenerdmetalle, die sie zum Leuchten bringen. Ein großer Anteil der weltweit abgebauten Seltenerdmetalle kommt zudem in Katalysatoren für Autos und die Erdölraffinerien zum Einsatz. Cer-Oxid erhöht die Aktivität von Rhodium, das in den Katalysatoren für die Senkung des Stickoxidwerts sorgt.

Wo Seltene Erden vorkommen

Abbau von Seltenen Erden in China

Die größten bekannten Vorkommen liegen in China, genauer gesagt in der Bayan-Obo-Mine in der Inneren Mongolei, die als autonomes Gebiet zur Volksrepublik China gehört. Im Jahr 2019 stammten nach Angaben des Informationsdienstes

des Instituts der deutschen Wirtschaft fast 90 Prozent der globalen Produktion an Seltenen Erden aus China. Dabei verfügt China nach Schätzungen nur über etwa ein Drittel der weltweiten Ressourcen. (Stand: 2020) Seit einigen Jahren verringert sich der chinesische Anteil an der globalen Produktion jedoch. Für 2021 gibt ihn der U.S. Geological Survey mit 61 Prozent an.

Vorräte befinden sich auch in den USA, in Kanada, Brasilien, Australien, Indien, Malaysia, Vietnam, Russland, Kasachstan, Aserbaidschan und Schweden. Das größte bekannte Vorkommen an schweren Seltenen Erden befindet sich in Kringlerne im Süden Grönlands. Auch in Deutschland sind Seltene Erden zu finden, beispielsweise in Storkwitz in Sachsen. Doch die Vorkommen sind zu gering, als dass der Abbau sich lohnen würde.