Gib Gummi! Umweltkiller Reifenabrieb

"Die Zahlen zum Reifenabrieb sind auf Messdaten und Annahmen basierende Schätzungen. Man geht in der Regel von einem mittleren Profilverlust bei den Reifen aus. Denn den wirklichen Abrieb beeinflussen so viele Dinge, also wie jemand fährt, ob schnell, ob langsam, bergauf oder bergab, ob die Strecke gerade oder kurvig ist, ob die Straße nass oder trocken ist und auch wie die Straßenoberfläche beschaffen ist. Und natürlich spielt auch das Reifendesign selbst eine zentrale Rolle. Es ist sehr kompliziert, das alles mit einzuberechnen, aber Experten bemühen sich darum."

Autoreifen verlieren unterschiedlichste Teilchen. Etwa zehn Prozent sind so klein, dass sie als Aeorosole durch die Luft fliegen und sich auf der ganzen Welt verteilen können. Die meisten Gummipartikel bleiben erst mal auf der Straße liegen. In Städten wird der dunkle Belag nach und nach über Gullis in die Kanalisation gespült. Auf der Autobahn sammelt sich viel Gummistaub, der sich mit Teer verbindet, auf den Seitenstreifen. Bei Regen oder Schnee können Teilchen ins Grundwasser oder in Flüsse und Seen gelangen. Am Ende landen sie sogar in der Arktis. Dort finden Umweltforscher etwa 14.000 winzige Kunststoffteilchen in einem Liter Schnee. Dabei gilt der Reifenabrieb als größte Einzelquelle für Kunststoffe in der Umwelt.