Masken, Handschuhe, Schnelltests Corona-Pandemie lässt die Müllberge wachsen

Die WHO warnt in einem Bericht vom Februar 2022, dass die Entsorgungssysteme weltweit von Abfällen aus Krankenhäusern überlastet seien: "Weltweit mangelt es an sicheren Entsorgungsdiensten für medizinische Abfälle, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern." Viele Zehntausende Tonnen an zusätzlichem Abfall seien in der Pandemie entstanden.