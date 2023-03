Größte Arktis-Expedition aller Zeiten Der Nordpol als Frühwarnsystem im Klimawandel

MOSAiC: Größte Arktis-Expedition aller Zeiten



Die Zelte ermöglichen es den Wissenschaftlern, auch bei Temperaturen weit unter -30 °C Proben aus dem Eis zu entnehmen.

Von Oktober 2019 bis Oktober 2020 fand die MOSAiC-Expedition (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) statt. Sie gilt als größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten. Unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts waren rund 600 Teilnehmer aus 17 Nationen beteiligt. Trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie war das Ziel herausfinden, wie sich die Arktis über das Jahr hinweg verändert und welchen Einfluss der Klimawandel hier hat. In unterschiedlichen Teams konzentrierten sich die Forschenden auf Bereiche wie das Ökosystem, die Prozesse in Atmosphäre und Ozean oder die Physik des Meereises und erarbeiteten so das bislang vollständigste beobachtungsbasierte Bild der arktischen Klimaprozesse.



Die Messarbeiten verrichteten die Forschenden unter anderem in Stationen auf der massiven Eisplatte, aber auch auf der Polarstern. Im Sommer kann sich die Polarstern ihren Weg durch Eis- und Wassermassen bahnen. Im Winter hingegen ist das Eis meist zu dick. Deshalb ließ man das Forschungsschiff mit dem driftenden Meereis mittreiben, 3.400 Kilometer quer durch das Nordpolarmeer.