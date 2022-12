Friedensnobelpreis 2022 für die Zivilgesellschaft Kampf gegen Machtmissbrauch in Belarus, Russland und der Ukraine

1901: Jean Henri Dunant Die ersten Laureaten: Der französische Pazifist Frédéric Passy und das Rote Kreuz in Gestalt seines Gründers Jean Henri Dunant. Den Impuls bekam der Schweizer 1859 als zufälliger Zeuge der Schlacht von Solferino in Italien. Dunant sah ein Blutbad mit 6.000 Toten und 20.000 Verletzten, um die sich im Getümmel niemand kümmerte. Von da an setzte er sich für Kriegsopfer ein. Resultat: die Genfer Konvention und die Gründung von "Kriegskrankenpflege-Organisationen", die später in Rotem Kreuz und Rotem Halbmond aufgingen.