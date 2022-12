Wirtschafts-Nobelpreis 2022 Für die Forschung zu Banken und Wirtschaftskrisen

Der Sonderpreis für Wirtschaft geht zu gleichen Teilen an die drei US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Ben Bernanke (Brookings Institution), Douglas Diamond (University Chicago) und Philip Dybvig (Washington University) für ihre Grundlagenforschung zu Banken in Finanzkrisen.

"Die diesjährigen Preisträger der Wirtschaftswissenschaften - Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig - haben unser Verständnis der Rolle von Banken in der Wirtschaft, insbesondere in Finanzkrisen, erheblich verbessert. Eine wichtige Erkenntnis ihrer Forschung ist, warum es so wichtig ist, Bankenzusammenbrüche zu vermeiden."

Die Nobelpreisträger analysierten beispielsweise an der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre den Konflikt zwischen Sparern, die jederzeit über ihr Angespartes verfügen möchten, und Unternehmen, die für Investitionen aufgenommene Kredite nicht vorzeitig abzahlen können. Banken vermitteln in diesem Konflikt, doch genau diese Position macht sie auch krisenanfällig. Bekannt gegeben wurde der Wirtschaftsnobelpreis 2022 am 10. Oktober.

Kein echter Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Der Wirtschafts-Nobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.