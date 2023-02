Märchen Wenn das Gute über das Böse siegt

Streitfrage Waren Märchen Schuld an Nazi-Verbrechen?





Während der deutschen Nachkriegszeit gab es eine heftige Debatte über die Frage, ob die Märchen der Brüder Grimm Schuld waren an den Gräueltaten der Nazis. Ausgangspunkt für diesen Streit war das Entsetzen der Siegermächte über die Nationalsozialistische Ideologie und ihre Folgen. 1947 prüfte der britische Leutnant T. J. Leonard die Schulbücher der wilhelminischen Zeit und kam zu dem Schluss, die Grimmschen Märchen hätten einen verheerenden Einfluss auf deutsche Kinder gehabt und in ihnen eine unbewusste Neigung zur Grausamkeit erzeugt.



In ihrem Aufsatz "...die Märchen in den Ofen feuern!" Der Märchenstreit im Nachkriegsdeutschland“ (2012) hat Prof. Kristin Wardetzki unter anderem erforscht, wie die anderen Besatzungsmächte dazu standen und herausgefunden, dass die Amerikaner, bis auf wenige Ausnahmen, das Urteil der Briten teilten. Franzosen und Russen wiederum sahen den Zusammenhang zwischen Grimmschen Märchen und Nationalsozialismus nicht unbedingt.



Bis der Ruf der Brüder Grimm rehabilitiert war, dauerte es jedenfalls lange, bis in die 70-er Jahre hinein. Zu diesem Zeitpunkt erschien „Kinder brauchen Märchen“ von Bruno Bettelheim, ein Buch, das viel dazu beitrug, die Märchen der Brüder Grimm wieder in einem positiveren Licht erscheinen zu lassen. In "Kinder brauchen Märchen" arbeitet der Autor aus psychoanalytischer Sicht heraus, warum Märchen für Kinder tröstende und stärkende Wirkung haben.