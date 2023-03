Richtig üben 5 Tipps, wie ihr besser vorankommt

Täglich üben: Warum das so wichtig ist



Wer ein Musikinstrument lernt, lernt auch Disziplin und Durchhaltevermögen - denn ohne die beiden geht es nicht.

Wenn wir etwas üben, steuern wir das sogenannte Handlungsgedächtnis an. Die neue Information wird in den Basalganglien, tief im Inneren des Gehirns, neu verknüpft, erklärt Eckart Altenmüller: „Das ist ein sehr langsam lernendes, sehr konservatives Netzwerk, das eben sowohl die Bewegungsmuster wie auch die sensorischen, dazugehörenden Reize, also den Klang des Schlagzeugs oder Klaviers zusammen verschaltet." Damit das Hirn diese Bewegungsabläufe abspeichern und automatisieren kann, braucht es eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen. Am besten funktioniert das, wenn wir sie jeden Tag für eine bestimmte Zeit wiederholen.



Die gute Nachricht: Wenn diese Abläufe einmal im Hirn abgespeichert sind, bleiben sie das auch. Das ist so wie Schreiben, Zähneputzen, Schwimmen oder Fahrradfahren. Wenn wir das einmal können, verlernen wir es nie. Selbst bei sehr alten Menschen, die unter Alzheimer leiden, sind diese prozeduralen Gedächtnisinhalte in aller Regel noch intakt. "Deswegen können hochbetagte Künstlerinnen und Künstler, die beispielsweise schon über 90 Jahre alt sind und Demenz-Prozesse aufweisen, immer noch sehr gut ihre Instrumente spielen", sagt Eckart Altenmüller.