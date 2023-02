Wahlrecht, Studium, Schiedsrichter Pionierinnen der Gleichberechtigung

Ida Democh: Erste zugelassene Ärztin Deutschlands



Ida Democh arbeitete zeitlebens erfolgreich als Gynäkologin und Frauenärztin.

Ida Democh hatte Glück, denn ihre Eltern unterstützen ihren Wunsch, Medizin zu studieren. Nach dem Besuch einer Höheren Töchterschule und einer Ausbildung als Lehrerin, schrieb sie sich 1895 in Zürich für ein Medizinstudium ein. Ihr Staatsexamen legte sie 1901 in Halle ab, nachdem sich der Dekan persönlich um die Genehmigung gekümmert hatte. Denn um diese Zeit war ein Studium für Frauen alles andere als selbstverständlich. Erst 1903 erlaubte Prinzregent Luitpold per Erlass das Frauenstudium in Bayern. Zuvor hatte Baden grünes Licht gegeben, nach und nach folgten die anderen Länder. Ida Democh arbeitete zeitlebens nicht nur erfolgreich als Gynäkologin und Kinderärztin, sie war auch Herausgeberin verschiedener Fachzeitschriften.



Heute sieht die Lage anders aus: Im Wintersemester 2021/2022 studierten zum ersten Mal mehr Frauen als Männer an den Hochschulen in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Frauenanteil bei 50,2 Prozent. In den letzten zwanzig Jahren ist auch der Anteil der Professorinnen deutlich gestiegen, von sieben auf 30 Prozent. Trotzdem: Mit knapp 12.500 Professorinnen von insgesamt 36.000 Professoren lag der Frauenanteil im Jahr 2020 bei circa einem Drittel. Eine Gleichstellung ist daher immer noch nicht in Sicht. Die Hauptgründe dafür: Frauen übernehmen immer noch einen Großteil der Familien- und Hausarbeit. Und Männer lassen Frauen immer noch ungern in die inneren Kreise der Macht hinein.