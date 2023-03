June Almeida Die vergessene Coronavirus-Entdeckerin

Entdeckt: Wie June Almeida das Coronavirus aufspürte



June Almeida (hier im Jahr 1950) besaß keinen höheren Schulabschluss, tüftelte aber leidenschaftlich gerne am Mikroskop.

Das Coronavirus entdeckte June Almeida 1964. David Tyrell, Forschungsleiter des Medical Research Council Common Cold Unit am Harvard Hospital, hatte von einem Kollegen von Almeidas Fachwissen erfahren und schickte ihr Proben, die mit B814 infiziert waren. B814 wurde als dem Grippevirus ähnlich beschrieben - aber eben nicht genau gleich. Obwohl mit B814 infizierte Freiwillige nicht die für die meisten Erkältungen typischen Halsschmerzen bekamen, verspürten sie ungewöhnliches Unwohlsein. Und das Virus wurde durch Fettlösungsmittel neutralisiert, was bedeutete, dass B814 im Gegensatz zum durchschnittlichen Erkältungsvirus eine Lipidbeschichtung hatte.



June Almeida untersuchte die Proben, obwohl Tyrell wenig Hoffnung hatte, Neues zu erfahren. Man nahm an, dass das Elektronenmikroskop Viren nur in gereinigten, konzentrierten Proben nachweisen könne. Die vorliegenden Proben entsprachen dem ganz und gar nicht. June Almeida hingegen war optimistisch, dass sie mit ihren neuen verbesserten Techniken in der Lage sein würde, Viruspartikel in den angelegten Kulturen zu finden. Tatsächlich, so erinnert sich David Tyrrell in seinem Buch "Cold Wars: The Fight Against the Common Cold" wurden alle Hoffnungen übertroffen: "Sie erkannte alle bekannten Viren, und ihre Bilder zeigten die Strukturen wunderbar. Aber was noch wichtiger ist, sie hat Viruspartikel in den B814-Exemplaren gesehen!" Blieb nur ein Problem: Das neue Virus benötigte einen Namen. Die Bilder von B814 zeigten, dass das Virus von einer Art Heiligenschein umgeben war, ähnlich einer Sonnenkorona. Das Coronavirus war geboren.