Ein Virus - zwei Krankheiten Windpocken und Gürtelrose

Häufigkeit: Weit verbreitete Infektionskrankheit





Die Windpocken gehören zu den weltweit häufigsten Infektionskrankheiten. In Deutschland hat sich durch die Einführung einer allgemeinen Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission (STIKO) im Jahr 2004 die Anzahl der Erkrankungen deutlich reduziert. Die Impfung gegen Windpocken steht regulär bei kleinen Kindern an.



Bevor geimpft wurde, kam es zu rund 750.000 Erkrankungen jährlich in Deutschland. Im Jahr 2020 waren es zum Beispiel "nur" noch 11.321 Windpocken-Erkrankungen, so das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem jährlichen Bulletin ab Seite 200.