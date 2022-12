Cannabis-Legalisierung So gefährlich ist Cannabis-Konsum

Kanada, USA, Portugal: Das passiert in anderen Ländern



Die EU sagt bisher "Nein" zum Konsum und Verkauf von Cannabis. Allerdings weichen die Mitgliedsstaaten teilweise davon ab.

In den vergangenen Jahren haben einige Staaten Cannabis legalisiert, darunter auch Kanada und mehrere US-Bundesstaaten.



Kanada: In Kanada ist seit 2018 auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 18 Jahren der Konsum von legalisiertem Cannabis erlaubt, die Altersgrenze ist je nach Provinz unterschiedlich. Ein Jahr nach der Legalisierung hat sich die Zahl der Erstkonsumenten nahezu verdoppelt, wobei ein Großteil davon ältere Kanadier darstellten. 30 Prozent aller Konsumenten sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Schon vor der Legalisierung wurde in Kanada viel Cannabis geraucht, nach der Legalisierung gab es aber insgesamt keinen explosionsartigen Anstiegstrend. Eine der Hoffnungen war es, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Dieser ist aber nur leicht zurückgegangen und besteht parallel weiter: Cannabis wird dort weitaus billiger verkauft. Den Analysen der kanadischen Behörden zufolge nutzen aber vor allem regelmäßige Cannabis-Konsumenten vermehrt legale Produkte.



USA: In den USA ist die Gesetzgebung in den verschiedenen Bundesstaaten unterschiedlich. Den Vereinten Nationen zufolge ging die Menge an beschlagnahmtem Cannabis zunächst zurück. Demzufolge habe sich der Drogenhandel auf andere Drogen verlagert, bis während der Corona-Krise wieder ein Anstieg des beschlagnahmten Cannabis verzeichnet wurde. Die Datenlage zum Konsum ist unterschiedlich: Seit 2012 stieg der Cannabis-Konsum in den Bundesstaaten mit einer Legalisierung an, dies war jedoch auch in Bundesstaaten ohne Legalisierung der Fall. Laut einer Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, der sich auf die Studienlage bis 2019 bezieht, soll unter Jugendlichen der Konsum teilweise sogar zurückgegangen sein. Eine Studie von 2022 kommt jedoch zu dem Schluss, dass insbesondere essbare Cannabis-Produkte deutlich häufiger von Jugendlichen konsumiert werden. Laut den Autoren haben die Legalisierungen in den USA dazu beigetragen, Cannabis Kindern und Jugendlichen zugänglicher zu machen: Es werde der Anschein erweckt, dass die Droge sicher sei.

Andere Daten legen einen Zusammenhang zwischen Cannabis-Legalisierung und dem Rückgang der Kriminalitätsrate in einigen US-Bundesstaaten nahe. Allerdings soll es auch deutlich mehr Verkehrsunfälle geben.



Portugal: In der EU sind Cannabis-Handel und -Konsum durch EU-Recht verboten. Allerdings weichen in der Realität einige Mitgliedsstaaten teilweise davon ab. Portugal etwa reformierte seine Drogenpolitik 2001. Drogenbesitz bis zu einer bestimmten Menge führt dort nicht zu Verhaftungen oder Verurteilungen. Cannabis-Verkauf und der Anbau sind aber illegal. Man spricht deshalb in Portugal nicht von einer Legalisierung, sondern von einer Entkriminalisierung. Wird Cannabis zum Konsum sichergestellt, muss man bei einer Drogenberatungsstelle vorsprechen und gegebenenfalls ein Bußgeld zahlen. Gleichzeitig setzt das Land auf mehr Präventionsmaßnahmen und Street Working. Durch die Reformen konnte Portugal die Zahl der Drogentoten infolge von Heroin reduzieren. Der Cannabis-Konsum liegt offiziellen Zahlen zufolge im mittleren europäischen Durchschnitt. So hatten 2016 in Portugal 11 Prozent aller Erwachsenen und 13 Prozent aller Schüler schon einmal Cannabis probiert. 2018 lagen diese Werte in Deutschland deutlich höher: 28,2 Prozent der Erwachsenen und 22 Prozent der Schüler hatten bereits Erfahrungen mit Cannabis.



Der Europäische Drogenbericht gibt zwar jährliche Trends und Entwicklungen bekannt, die Daten sind eigenen Angaben zufolge jedoch oft statistisch nicht exakt: Die Faktoren, die in den jeweiligen Ländern zu den Ergebnissen führen, seien häufig so unterschiedlich, dass sie kaum einen Vergleich zulassen.



Ein eindeutiges Fazit erlaubt die Datenlage aktuell nicht, weitere Langzeitbeobachtungen zu den Auswirkungen von Cannabis-Konsum sind notwendig. Laut den Vereinten Nationen machen sich die Folgen einer Cannabis-Legalisierung erst Jahrzehnte später bemerkbar. Die Auswirkungen seien in jedem Land verschieden und oft nicht miteinander vergleichbar.