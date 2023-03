Biohacking So hackt ihr euer Leben

Gesundes Leben: Selbstoptimierung à la Silicon Valley



Der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey gilt als großer Fan von Biohacking - und trägt einen Schlaf- und Gesundheitstracker als Ring.

Dave Asprey (*1973) und Jack Dorsey (*1976) sind bekannt für ihre extremen Selbstoptimierungsmaßnahmen. Beide sind Gewächse der Startup-Szene im Silicon Valley und Unternehmer. Während Asprey sich mit seinem Biohacking-Universum "Bulletproof" 2013 selbstständig machte, ist Jack Dorsey der ehemalige Chef des Kurznachrichtendiensts Twitter.



Dorsey strebt danach, zwei Stunden am Tag zu meditieren, nimmt jeden Morgen ein Eis-Bad und geht rund acht Kilometer zur Arbeit. Er isst unter der Woche nur einmal am Tag und zwar abends. Am Wochenende isst er gar nichts. Für sein extremes Intervallfasten wird Dorsey kritisiert, weil es nach Essstörungen klingt oder andere dazu bringen könnte, ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln.



Dave Asprey bezeichnet sich als "Vater des Biohackings" und gilt als Erfinder des "Bulletproof" Kaffees, der eine Abwandlung des tibetischen Butterkaffees ist. Er probierte und probiert die verschiedensten Geräte und Testverfahren an sich selbst aus: EEG, Schlafphasen-Messring, Ernährungsumstellung, kalte Duschen, Implantate, (Rot-)Lichttherapien, Fettabsaugungen, Hormontherapien, Nahrungsergänzungsmittel sowie Blut- und Stammzellen-Injektionen. Das Blut von anderen, jüngeren Menschen und seine eigenen Stammzellen hat sich Asprey 2019 auch in Gehirn und Penis spritzen lassen. Nach eigenen Angaben hat Asprey über eine Million US-Dollar in seinen biogehackten Körper investiert und würde gerne 180 Jahre alt werden.