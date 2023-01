FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Kernphysikerin Lise Meitner wird um den Nobelpreis gebracht

Ein Vortrag von Max Planck hat die frisch promovierte Wiener Physikerin so beeindruckt, dass sie sich 1907 nach Berlin aufmachte. Doch der Empfang war unterkühlt. Frauen waren hier noch nicht einmal als Studentinnen zugelassen. Nur der Chemiker Otto Hahn erklärte sich als einziger bereit, mit ihr zu arbeiten. Erlaubt wurde das von seinen Vorgesetzten nur dann, "wenn sie im Keller bleibt und niemals das Institut betritt". Die Studenten sollten Lise Meitner keinesfalls zu Gesicht bekommen.

Lise Meitner erforscht mit Otto Hahn die Radioaktivität

Lise Meitner willigte ein. Ohne Bezahlung forschte sie mit Otto Hahn - von ihr später liebevoll "Hähnchen" genannt - in einer dürftigen Holzwerkstatt zum damals rätselhaften Phänomen der Radioaktivität. Sie lebte von Zigaretten, Kaffee und dem Geld ihrer Eltern. Bald kam niemand mehr an ihren Arbeiten vorbei. 1922 konnte sie sich endlich habilitieren.

"Kosmetische Physik" statt "kosmische Physik"

Lise Meitner brieft Otto Hahn per Brief

Otto Hahn setzte die gemeinsame Forschung in Berlin weiter fort, sie schickte ihm Anregungen per Brief. Um selbst zu forschen, fehlten ihr im Exil Geräte, Mitarbeiter und Geld. Mit diesen wissenschaftlichen Ressourcen war ihr auch der Lebenssinn abhanden gekommen. "(M)eine Zukunft ist abgeschnitten", klagte sie. "Soll mir auch die Vergangenheit weggenommen werden?" Leider passierte genau das.