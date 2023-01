FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Noor Inayat Khan gibt im Kampf gegen Nazi-Deutschland ihr Leben

Noor Inayat Khan (1914 - 1944) wächst als Tochter einer Amerikanerin und eines indisch-muslimischen Sufi-Meisters in Moskau, London und Paris auf. Ihr Vater vermittelt ihr seine mystische Universallehre und eine offene, friedliebende Weltsicht. Väterlicherseits ist Noor Inayat Khan eine Nachfahrin des Tipu Sultan - und trägt deshalb den Titel einer Prinzessin. Der adelige Tipu Sultan hatte im 18. Jahrhundert gegen die britische Kolonialmacht gekämpft.

Noor Inayat Khan muss früh erwachsen werden

Als ihr Vater stirbt, muss die 13 Jahre alte Noor Inayat Khan als älteste Tochter viel Verantwortung für die Familie übernehmen. Dennoch schafft sie es später, Harfe an der Pariser Musikhochschule und Kinderpsychologie an der Sorbonne zu studieren. Sie beginnt, erfolgreich für Kinder zu schreiben.

Doch ihre Berufspläne werden 1940 vom Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich durchkreuzt. Jetzt entscheidet sie sich trotz ihrer grundlegenden Ablehnung jeder Form von Gewalt zum aktiven Kampf. Ihr Bruder erinnert sich später an eine Aussage von ihr: "Wie konnte man angesichts der Ausrottung der Juden spirituelle Moral predigen, ohne aktiv an Verhinderungsmaßnahmen teilzunehmen?"

Die Pazifistin Noor Inayat Khan im aktiven Kampf gegen die Nazis

Sie lässt sich in England zur Funkerin ausbilden und wird zur Agentin des Sonderkommandos Special Operations Executive SOE, für das auch ihre Französisch-Kenntnisse höchst interessant sind. Die Aufgabe des SOE ist laut Winston Churchill der "unfeine" Krieg. Die Agentinnen und Agenten sollen Nazi-Deutschland hinter den eigenen Linien sabotieren und schwächen, wo immer möglich. Ein Ausbilder spricht Noor Inayat Khan wichtige Charaktermerkmale einer Spionin zu: "Sie ist vorsichtig, gewissenhaft und besitzt alle Geduld der Welt."

Noor Inayat Khan hält die Funkverbindung aus dem besetzten Frankreich

1943 ist es so weit: Mit dem Fallschirm landet Noor Inayat Khan heimlich im deutsch besetzten Frankreich. Als "Madeleine" soll sie einen Agentenring in Paris unterstützen. Dieser wird schon wenige Tage nach ihrer Ankunft enttarnt. Noor Inayat Khan jedoch schafft es, noch vier Monate lang alleine die Funkverbindung mit London zu halten. Die Arbeit der geschickten Funkerin ist für den Kampf der Briten von großer Bedeutung.

Noor Inayat Khan wird verraten und von den Nazis gefangengenommen

Im Oktober 1943 - ihr Rückflug ist bereits organisiert - wird sie verraten. Ein Doppelagent in den Reihen des SOE ist ihr zum Verhängnis geworden. Die Gestapo verhaftet sie und hält sie zunächst in Paris fest. Trotz Folter und endloser Verhöre gibt Noor Inayat Khan nichts preis. Der Gedanke an die Lehren ihres Vaters hilft ihr dabei. Allerdings finden die Deutschen bei ihr Dokumente, die sie eigentlich hätte vernichten sollen. Diese ermöglichen den Deutschen Rückschlüsse auf Funk-Codes der Briten.

Die verratene Agentin Noor Inayat Kahn wird im KZ Dachau erschossen

Nach einem missglückten Fluchtversuch wird Noor Inayat Khan als "besonders gefährliche Gefangene" Ende November nach Deutschland gebracht, wo sie viele Monate in Einzelhaft verbringt. Am 12. September 1944 wird sie ins KZ Dachau deportiert. In den Morgenstunden des darauffolgenden Tages wird sie gemeinsam mit drei weiteren Agentinnen des SOE erschossen. Kurz vor ihrem Tod soll Noor Inayat Khan - angeblich - eine letzte Botschaft an die Welt gerufen haben: "Liberté".

Noor Inayat Khan auf einen Blick 1914: Geboren am 1. Januar in Moskau

1914 - 1920: Die Familie von Noor Inayat Khan lebt in England.

1927: Der Vater von Noor Inayat Khan stirbt und hinterlässt seine Frau sowie vier Kinder.

1920 - 1940: Die Familie von Noor Inayat Khan lebt in Paris.

1940: Noor Inayat Khan und ihre Familie fliehen vor den Nazis nach England.

1940: Ab 1940 lässt sich Noor Inayat Khan als Funkerin ausbilden.

1943: Im Juni 1943 landet die SOE-Agentin mit dem Codenamen "Madeleine" in Frankreich.

1943: An oder um den 13. Oktober herum wird Noor Inayat Khan von den Nazis verhaftet.

1944: Am 13. September 1944 wird Noor Inayat Khan von den Nazis im KZ Dachau erschossen.

