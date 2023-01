FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Gertrude Ederle bezwingt den Ärmelkanal

Die Amerikanerin Gertrude Ederle (1905 bis 2003) schwimmt 1926 als erste Frau und schneller als jeder Mann zuvor durch den Ärmelkanal. Für die Strecke vom französischen Cap Gris-Nez bis zur englischen Küste von Dover braucht sie nur 14 Stunden und 31 Minuten. Damit ist die Tochter deutscher Einwanderer rund zwei Stunden schneller als der bisherige männliche Rekordhalter. Dabei schwamm sie sogar eine längere Strecke: Der Ärmelkanal ist an seiner schmalsten Stelle etwa 34 Kilometer breit. Weil Gertrude Ederle aber immer wieder von starken Strömungen abgetrieben wird, schwimmt sie am Ende sogar rund 56 Kilometer - 22 Kilometer mehr als geplant.

Gertrude Ederle stellt ersten Weltrekord mit zwölf Jahren auf

Es ist nicht ihr erster Rekord: Bereits mit zwölf Jahren stellt die Tochter deutscher Auswanderer einen neuen Weltrekord über 800 Meter Freistil auf. Bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris gewinnt sie eine Goldmedaille und zweimal Bronze. Im Sommer 1925 versucht sie sich erstmals am Ärmelkanal: Wegen eines Missverständnisses ziehen ihre Begleiter sie jedoch nach acht Stunden und 43 Minuten vorzeitig aus dem Wasser. Damit ist der Versuch gescheitert und Trudy, wie sie genannt wird, stinksauer.

6. August 1926: Gertrude Ederle will den Ärmelkanal bezwingen

Am 6. August 1926 will sie es endgültig schaffen: Eingerieben mit Olivenöl, Wollfett und Schweineschmalz trotzt sie dem eiskalten Wasser, den gefährlichen Strömungen, Quallen und meterhohen Wellen. Vom Beiboot aus versorgt ihr Vater sie mit heißer Hühnerbrühe, Hähnchenschenkeln und Obst. Zur Motivation spielt er ihr ihre Lieblingsschlager und die Nationalhymne auf einem Reisegrammophon vor. Und immer wieder hält er Schilder hoch, auf denen die Namen von Autoteilen stehen: Als Belohnung für die erfolgreiche Ärmelkanal-Bezwingung hat er seiner Tochter einen roten Sportwagen versprochen.

Gertrude Ederle will nicht aus dem Ärmelkanal kommen

Doch dann schlägt das Wetter um, es beginnt zu regnen und zu stürmen, die Wellen türmen sich immer höher auf. Der Trainer will sie aus dem Wasser holen, aber ihr Vater weigert sich. Gertrude Ederle hat ihm nämlich vorher eingebläut: "Holt mich nicht aus dem Wasser, außer ich bitte darum!" Ein Begleiter versucht sie dennoch vom Abbruch zu überzeugen und ruft: "Komm raus, Mädchen! Komm raus!" Doch sie antwortet nur "What for?" - und schwimmt weiter.

Gertrude Ederle wird "Frau Wozu?" und "Königin der Wellen"

Als die 20-Jährige schließlich den Strand von Dover erreicht, wird sie auf einen Schlag als "Mrs. What for" und "Queen of the waves" zur berühmtesten Sportlerin der Welt. Wenige Wochen später jubeln ihr in New York bei einer Konfetti-Parade rund zwei Millionen Menschen zu. Sie wird sogar von US-Präsident Calvin Coolidge im Weißen Haus empfangen. Ihren versprochenen Gewinn, den roten Sportwagen, bekommt sie auch: gesponsert von einem Zeitungsverlag.