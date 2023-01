FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Rosi Mittermaier wird die "Gold-Rosi"

Rosi Mittermaier war die erste Sportlerinnenikone der Bundesrepublik, damals das weibliche Pendant zu Fußballstars wie Beckenbauer und Hoeneß. "Miss Lächeln", wie die New York Times titelte, stand im figurbetonten Skidress und mit ihrem Kurzhaarschitt auch für ein moderneres Frauenbild in den 70ern.

Dass sich noch heute so viele an sie erinnern, lag aber nicht nur an der charmanten und bodenständigen Art der Bayerin.

Kurze, sehr erfolgreiche sportliche Karriere der Gold-Rosi

Rosi Mittermaier wird zum Promi

Zweite Karriere von Skiläuferin Rosi Mittermaier im TV

Verstärkt wurde das noch einmal nach ihrer Heirat mit dem Skirennläufer Christian Neureuther: Nun waren die beiden als stets gutgelauntes Ehepaar in Talkshows und Kochsendungen, auf Pressebällen und bei Olympia. Geübt im „Synchronlächeln”, wie Tochter Ameli einmal feststellte. Nordic Walking wurde dank beiden in Deutschland zum Hit. Aber auch sozial hat Rosi Mittermaier sich als Schirmherrin der Kinder-Rheuma-Stiftung engagiert. Am 4. Januar ist Rosi Mittermaier an Krebs gestorben.