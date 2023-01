FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Shirley Ann Jackson: Forschung und Einsatz für Diversity

Shirley Ann Jackson hatte es an der Uni nicht leicht

Shirley Ann Jackson musste selbst erfahren, wie schwer die akademische Karriere als Schwarze Frau gewesen war: "Am MIT (Massachusetts Institute of Technology) ist es nicht immer freundlich gewesen“, sagt sie. Niemand hätte neben ihr sitzen wollen und sie wäre von ihren Kommilitonen ausgegrenzt worden. "Selbst von Lerngruppen nur mit Frauen", sagt sie. Sie forscht zur theoretischen Quantenphysik, aber auch zu den physikalischen Eigenschaften von Festkörpern, wie Supraleitern.

Mit der Seifenkiste fuhr Jackson an die Schule nur für Schwarze Kinder

Geboren und aufgewachsen ist Shirley Ann Jackson in Washington, D.C. mit drei Geschwistern. Ihren Eltern war die Bildung ihrer Kinder sehr wichtig und sie ermutigten ihre Tochter früh, sich für Wissenschaft zu interessieren. Schon während ihrer Schulzeit nimmt sie an mehreren Wissenschaftsmessen teil, beobachtet Bienen und deren Verhalten.

Zur Schule fuhren sie und ihre Schwester mit dem Vater in einer Seifenkiste, die sie zusammen gebaut hatten. Denn die Mädchen mussten auf eine weiter entfernte Grundschule gehen, da diejenige in der Nachbarschaft nur Weiße Kinder unterrichtete. Einen Schulbus in ein anderes Viertel gab es nicht.