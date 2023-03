Bienen und Wildbienen Fünf faszinierende Fakten über die Insekten

Hummeln sind die bekanntesten Wildbienen und besonders wichtig für Heidelbeeren. Die gehören zu den Erikagewächsen, die sich dadurch auszeichnen, dass der Pollen über eine kleine Pore abgegeben wird. An den kommen Insekten nicht so leicht heran. Die Hummel schon! Sie hängt sich unter die Blüte, vibriert ein bisschen und schüttelt so den Pollen heraus. Hummeln sind die einzigen Wildbienen, die das können. Menschen können das nur annähernd nachmachen - mit Stimmgabeln. Diese Fähigkeit macht die Hummeln sehr attraktiv für Heidelbeer-Züchter in aller Welt.

Einige Bienen lieben Schweiß, vor allem in den Tropen: Er beinhaltet wertvolle Mineralstoffe, die sie zum Beispiel im peruanischen Regenwald sonst nicht so leicht finden. Thassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia in München nennt diese Bienen, die auch schon an ihm geschleckt haben, im "Alles Natur"-Podcast von Bayern 2 auch "Schweißbienen". Für seine Diplomarbeit war der Biologe monatelang im Amazonasgebiet unterwegs. Jeden Tag lockte er mit seinem verschwitzten T-Shirt hunderte dieser Schweißschlecker an: "Man hat die Station verlassen, war im Wald und war von einer Wolke von diesen Bienen umgeben, die sind in das T-Shirt gegangen, die sind in die Achselhöhlen." Auch die Nasenlöcher waren beliebtes Ziel der Bienen und die Tränendrüsen am Auge. "Da haben sie sich immer angesammelt und haben richtig versucht, mit ihrem Saugrüssel da reinzugehen." Immerhin: Die Bienen haben keinen Stachel. Wenn nicht gerade Forscher im Regenwald schwitzen, saugen die Bienen die Tränen von Tieren auf.