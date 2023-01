FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Elly Heuss-Knapp gründet das Müttergenesungswerk

Elly Heuss-Knapp hat sich in vielen Bereichen engagiert, war Lehrerin, Sozialreformerin, Werbefachfrau und Publizistin. Als Gründerin des Deutschen Müttergenesungswerkes, der Elly Heuss-Knapp-Stiftung, ist sie in Erinnerung geblieben. Die Frau mit den vielen Facetten ist dahinter fast verschwunden.

Elly Heuss-Knapp setzt sich für Frauenrechte ein

Ihr Leitmotiv war: Emanzipation und Verbesserung der sozialen Lage der Frau. "Frauen, werbt und wählt, jede Stimme zählt! Jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt!" 1918 will sie mit diesem Aufruf Frauen animieren, erstmals zu wählen.

Elly Heuss-Knapp und Mann Theodor führen eine gleichberechtige Ehe

Elly Heuss, geboren 1881 in Straßburg, wächst in einer Akademikerfamilie auf, wird Lehrerin und ist Mitbegründerin einer "Mädchenfortschrittsschule", die jungen Frauen mehr als nur Volksschulbildung vermitteln will. Dann studiert sie Volkswirtschaft, lernt ihren späteren Mann Theodor Heuss kennen, einen liberalen Journalisten.