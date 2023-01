FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Amelia Earhart fliegt als erste Frau über den Atlantik

Amelia Earhart (1897-1937) überquert 1928 als erste Frau in einem Nonstop-Flug den Atlantik. Allerdings sitzt am Steuer des Flugzeugs damals noch ein Mann. Earhart, eine Sachbearbeiterin und Hobbyfliegerin aus Boston, ist als Passagierin dabei.

"Ich war nur Gepäck, wie ein Sack Kartoffeln." Amelia Earharts Kommentar zu ihrem ersten Flug über den Atlantik als Passagierin

Amelia Earhart mit erstem Atlantikflug als Passagierin berühmt

Trotzdem macht Amelia Earhart bereits ihr erster Flug über den Atlantik als Passagierin im Jahr 1928 berühmter als den Piloten. Das liegt wohl auch daran, weil sie ein erfolgreiches Buch über den Flug geschrieben hat und Vorträge darüber hält. 1932 überfliegt sie den Atlantik von Neufundland nach Irland dann eigenhändig - als erste Frau.

Amelia Earhart fliegt nicht nur für Rekorde

Rekordflüge werden zu Amelia Earharts Geschäftsmodell. Sie tritt sie jedoch nicht nur aus Ehrgeiz an. Zu jener Zeit sind Rekorde für sie als Frau die einzige Möglichkeit, mit dem Fliegen Geld zu verdienen: "Es ist jetzt Routine. Ich stelle einen Rekord auf und dann halte ich Vorträge darüber. Da kommt das Geld her. Bis es Zeit ist für einen neuen Rekord", bekennt sie.

Amelia Earhart gründet die Pilotinnenvereinigung "Ninety-Nines" 1929

Dass Frauen einen Beruf haben und finanziell unabhängig sind, findet Amelia Earhart wichtig. Doch eine Stelle als Test- oder Verkehrspilotin zu bekommen, war in ihrer Zeit für Frauen undenkbar.

Um das zu ändern, gründet Amelia Earhart 1929 gemeinsam mit drei Kolleginnen die bis heute existierende Pilotinnenvereinigung "Ninety-Nines" und wird deren erste Präsidentin. Die Hürden für Fliegerinnen sind damals beträchtlich – ihr Kampfesmut ebenso. "Wenn du an die Tür klopfst, könnte es nützlich sein, eine Axt dabei zu haben. Du musst dir vielleicht den Weg hindurch freischlagen", beschreibt Earhart die Situation von Frauen, die als Pilotinnen tätig sein wollten. Die Vorbehalte gegen Frauen im Cockpit sind damals groß, nicht nur in der Flugbranche. So glaubt mancher Mediziner allen Ernstes, die Menstruation als eine typische Absturzursache ausmachen zu können.

Von den gerade mal 117 aktiven Pilotinnen der USA treten 99 der Vereinigung bei. Sie fordern für Frauen Zugang zum Arbeitsmarkt und Zugang zu den großen Luftrennen, bei denen die neuesten Modelle durch die besten, jedoch bisher zwingend männlichen Flieger präsentiert werden.

Erfolgreicher Kampf für mehr Rechte: Erstes Flugrennen für Frauen

Ausgerechnet der Zweifel an ebenbürtigen weiblichen Flugfähigkeiten hatte 1928 zu einem Flugrennen nur für Frauen geführt, verspottet als "Puderquasten-Derby". Selbst der Manager dieser Veranstaltung hatte eine aus heutiger Sicht seltsame Marketing-Botschaft: "Wenn das weibliche Geschlecht als das schwächere betrachtet wird und dieses schwächere Geschlecht die Kunst des Fliegens meistert, ist dies der Beweis für die Einfachheit des Fliegens".

Das war es sicher nicht, was die "Ninety-Nines" im Sinn hatten. Schrittweise erkämpfen sie sich die Zulassung zu allen großen Veranstaltungen. Bis die ersten Pilotinnen bei Linienfluggesellschaften angestellt werden, dauert es allerdings noch bis in die 1970er-Jahre.

2. Juli 1937: Amelia Earhart verschwindet beim letzten Rekordversuch

Amelia Earharts Ende ist mysteriös wie tragisch. 1937 will sie die Erde auf Höhe des Äquators umrunden und damit einen letzten Rekord aufstellen. Das öffentliche Interesse an solchen Flügen lässt zu dieser Zeit bereits nach. Flugzeuge sind schon nicht mehr ganz so spektakulär – umso spektakulärer müssen also die Aktionen werden.

Amelia Earhart will es noch ein letztes Mal wissen: "Ich habe das Gefühl, ich habe nur noch einen guten Flug übrig, und ich hoffe, dies ist er. Es ist mein Schwanengesang, was Rekordflüge angeht, mein Zuckerguss auf dem Kuchen", soll sie zu einem Freund gesagt haben. Während ihres Rekordversuchs verschwindet Amelia Earhart am 2. Juli 1937 über dem Pazifik – und ist bis heute verschollen. Forscher suchen noch immer nach ihren Spuren. Mit Amelia Earhart verschwand auch ihr Navigator, Fred Noonan.

"FrauenGeschichte" auf Instagram