Ludwigs mysteriöser Tod Was geschah am 13. 6. 1886?

Ein Wahnsinns-Gutachten

Was tun, das war die große Frage - hatten doch die Bayern in Sachen Königssturz keine große Erfahrung. Ludwig die Abdankung nahe legen, das wagte man nicht. Da kam man schließlich auf die Idee der Entmündigung. Dazu musste man ihn zwar für geisteskrank erklären, aber angesichts seiner Bizarrerien erschien das den Verantwortlichen durchaus plausibel.

"Seine Majestät sind in sehr weit fortgeschrittenem Grade seelengestört. Allerhöchstdieselben leiden an jener Form von Geisteskrankheit, die mit dem Namen Paranoia bezeichnet wird."

Am Ende war er nur noch ein Schatten

Da man den König schlecht zum Arzttermin einbestellen konnte, fertigte von Gudden seine "Expertise" mit dem gewünschten Ergebnis in Ludwigs Absenz an. Das genügte, um dessen Regierungsunfähigkeit festzustellen und Prinzregent Luitpold die Regierungsgeschäfte zu übertragen. Ob Ludwig tatsächlich geisteskrank war, ist bis heute umstritten.

Immer wieder wurden posthum Diagnosen gestellt, in der Tat meist mit dem Ergebnis: paranoide Schizophrenie. Zumindest scheint der in seinen letzten Jahren völlig Vereinsamte an Halluzinationen gelitten zu haben. Ohne Zweifel baute er physisch stark ab. Er aß unmäßig und ungesund, trank viel Alkohol. Sein einst schlanker Körper war aufgedunsen und fast alle Zähne fielen ihm aus. Zum Schlafen benötigte er Medikamente. Am Ende war er nur noch ein Schatten früherer Tage.

Provinzposse endet als Kriminalstück

Ludwig saß derweil auf Neuschwanstein - noch nicht ahnend, was auf ihn zukam. Um ihm die Nachricht von seiner Absetzung zu überbringen, schickte man eine Staatskommission zum nahe gelegenen Schloss Hohenschwangau. In höchst geheimer Mission. Ein abtrünniger Kutscher eilte allerdings nach Neuschwanstein voraus und warnte Ludwig.

Die Blamage war erstmal perfekt. Kurzzeitig trug sich Ludwig mit dem Gedanken, vom Schlossturm in den Tod zu springen. Schließlich kapitulierte er aber vor der Übermacht seiner Gegner und ließ sich am 12. Juni 1886 widerstandslos nach Berg am Starnberger See bringen. Dort hatte man Ludwigs kleines Königsschloss vorsorglich in eine Privatirrenanstalt umgewandelt. Da saß er nun - rund um die Uhr beobachtet. Ein Wahnsinniger ist gefährlich, dachte man, und stellte für Ludwigs Spaziergänge mit Dr. von Gudden Wachpersonal ab.