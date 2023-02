Größte Dinosaurier Darum wurden Riesensaurier so groß

Riesendinosaurier: Das waren die größten Dinosaurier



Der Patagotitan gilt bislang als der größte, bekannte Dinosaurier der Welt. Bis zur Schulter war er 3-mal so hoch wie ein Mensch.

Ihr dachtet, der Dinosaurier Tyrannosaurus rex (T. rex) war groß? Mit seinen 13 Metern und 8 Tonnen war er eher klein! Die größten Saurier waren nicht die Fleischfresser, sondern die Pflanzenfresser. Sie konnten riesig werden: So lang wie zwei Lkws mit Anhänger, schwer wie eine Herde Elefanten und sieben Stockwerke hoch. Aber welcher war der größte Dino, der je gelebt hat?



Nach allem, was man bislang weiß, waren Sauropoden die größten Dinosaurier. Charakteristisch für die Pflanzenfresser waren ihr langer Hals und ein kleiner Kopf. Zu den großen bekannten Dinosauriern aus dieser Gruppe gehören zum Beispiel Brachiosaurus und Brontosaurus mit ihren 26 Metern Länge sowie dreizehn und fünf Metern Höhe. Zu den größten zählen jedoch die Titanosaurier: der Patagotitan mit einer Länge von etwa 37 Metern, einer Schulterhöhe von sechs Metern und einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen, der etwa dreißig Meter lange, sechs Meter bis zur Schulter hohe und 70 Tonnen schwere Argentinosaurus sowie der Dreadnoughtus schrani mit einer Länge von 26 Metern, einer Schulterhöhe von fünf Metern und einem Gewicht von 60 Tonnen. Ein Patagotitan war damit allein bis zur Schulter rund 3-mal so hoch wie ein Mensch von 1, 70 Meter und rund 2,5-mal so lang wie ein Linienbus von 15 Metern Länge.



Da selten ganze Skelette gefunden werden, nutzen Wissenschaftler Knochen, um die Größe der Dinosaurier zu berechnen. Die Knochen dieser drei Riesendinosaurier wurden in der südargentinischen Region Patagonien entdeckt. Die Überreste von Australotitan cooperensis zeigten, dass Titanosaurier nicht nur in Südamerika, sondern auch auf dem Gebiet des heutigen Australiens lebten.



Aber auch andere Pflanzenfresser waren sehr groß: Ein Supersaurus mit geschätzten 35 Metern Länge, acht Metern Höhe bis zur Schulter und 36 Tonnen Gewicht, der in Nordamerika lebte, zählt ebenfalls zu den größten Dinosauriern der Welt. Eines der vollständigsten Skelette eines riesigen Sauropodens steht im Museum für Naturkunde in Berlin: Der Giraffatitan brancai war vermutlich 26 Meter lang und 23 Tonnen schwer. Das gesamte Skelett ist rund 13 Meter hoch.