Höhlenmalerei in Frankreich Das macht die Chauvet-Grotte zum Weltkulturerbe

Höhlenbären, Bisons, Wildpferde, Höhlenlöwen, Wollnashörner, Hyänen, Riesenhirsche, Mammuts. Die Chauvet-Höhle in Südfrankreich ist berühmt für ihren einzigartigen Reichtum an prähistorischen Zeichnungen. Bisher wurden über 400 Wandbilder mit gemalten und geritzten Tier- und Symbolzeichnungen erfasst, rund Tausend Einzeldarstellungen. Wann genau diese entstanden sind, darüber sind sich Experten seit Entdeckung der Höhle uneinig. Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen die Höhle schon vor 37.000 Jahren besiedelten.

Die Chauvet-Höhle als Unterschlupf für Bären und Menschen

Ein internationales Forscherteam hat dafür Holzkohlereste vom Boden der Grotte, Malereien und Kohlespuren an den Wänden sowie Bärenknochen untersucht. Dabei kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss: Es gab zwei längere Phasen menschlicher Aktivität in der Höhle. Als Grundlage für ihre Studie dienten den Forschern – unter anderem aus Ägypten, Frankreich und Deutschland – mehr als 250 Radiokarbon-Datierungen.

Was die Radiokarbon-Datierung über die Höhle in Frankreich verrät

Entdeckung der Grotte Chauvet-Pont d'Arc 1994

Die Chauvet-Höhle befindet sich im Flusstal der Ardèche in Südfrankreich, nahe der kleinen Stadt Vallon-Pont-d'Arc. Entdeckt wurde die Höhle am 18. Dezember 1994 von Eliette Brunel Deschamps, Christian Hillaire und Jean-Marie Chauvet, nach dem sie später benannt wurde. Nachdem sich die drei privaten Höhlenforscher einen Weg durch eine Menge Geröll und eine sieben Meter lange Engstelle gebahnt hatten, landeten sie in einer riesigen Tropfsteinhöhle mit Hunderten von Wandmalereien. Die Höhle war prächtig ausgestattet und schillerte dank der Tropfsteine in wundervollen Farben, berichteten die Entdecker. Durch einen Steinabbruch vor rund 22.000 Jahren war der Eingang der Höhle fast vollkommen verschüttet worden. Seitdem konnte sie nur noch von Kleintieren betreten werden.