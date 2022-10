Neandertaler Wie viele Urmenschen-Gene stecken in uns?

Höhlenmensch: Wie lebte der Neandertaler?



Blick aus dem Inneren der Vindija-Höhle in Kroation hinaus in ein Waldgebiet. In der Höhle lebten vor rund 47.000 Jahren Neandertaler.



Genom-Analysen können sogar Erkenntnisse über das Sozialleben der Neandertaler liefern. Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig untersuchten zwei nahe beieinander liegende Neandertaler-Höhlen in Sibirien. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Neandertaler in kleinen Gruppen von zehn bis zwanzig Mitgliedern zusammenlebten. Einige waren sogar miteinander verwandt: Die Forscher hatten die erste Neandertaler-Familie nachgewiesen. Dabei seien es vor allem die Frauen gewesen, die ihre Geburtsgruppe verlassen und sich einer anderen Gruppe angeschlossen hätten.



Die meisten Forscher gingen bis vor kurzem davon aus, dass Homo sapiens Kunstfertigkeit, die auf abstraktes Denken schließen lässt, komplexere Sprache und ausgefeiltere Jagdwerkzeuge entwickelt haben. Deshalb soll der moderne Mensch einen Vorteil in der Evolution gehabt haben. Neuere Untersuchungen geben aber auch Hinweise darauf, dass der Neandertaler bisher unterschätzt worden sein könnte. So weist ein fossiler Zahn darauf hin, dass auch Neandertaler eine bestimmte Steinwerkzeugtechnik genutzt haben. Diese wurde bisher nur mit den Homo sapiens in Verbindung gebracht. Ob das auf den bereits nachgewiesenen Austausch zwischen Neandertalern und Homo sapiens schließen lässt oder die Neandertaler unabhängig vom modernen Menschen diese Technik nutzten, ist noch nicht vollständig geklärt. Aber Wissenschaftler der Universität Göttingen fanden auch Knochen mit Schnitzereien, die auf abstraktes Denken schließen lassen. Und das aus einer Zeit, als der moderne Mensch wohl noch nicht in Europa war.