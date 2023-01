Mit der Hand schreiben Handschrift: Trend oder Retro?

Pandemie: Probleme beim Schreibenlernen in der Schule





Bedeutet die Digitalisierung den Untergang der Handschrift in der Schule? Oder ist das Schreiben mit dem Stift auf Papier ohnehin eine veraltete Kulturtechnik, die abgeschafft gehört? Viele Wissenschaftler und noch mehr Studien beschäftigen sich mit der Frage, wie, womit und mit welchem Ziel Kinder in der Schule schreiben lernen sollen - darunter die bundesweite Studie "STEP 2019" ("Studie über die Entwicklung, Probleme und Interventionen zum Thema Handschreiben") des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) und des Schreibmotorik-Instituts sowie der Faktencheck "Handschrift in der Digitalisierten Welt" des Mercator-Instituts. Dabei zeigte sich bereits vor der Pandemie, dass etwa die Hälfte der Jungen in Grund- und weiterführenden Schulen Probleme mit der Handschrift hatten.



Nach der Pandemie mussten die Lehrkräfte insbesondere in der Grundschule ihren Schützlingen vieles neu beibringen, denn die Kinder schrieben langsamer, unstrukturierter und noch unleserlicher. Nach dem Distanzunterricht habe man den Schülerinnen und Schülern erst wieder erklären müssen, dass "man vom linken bis zum rechten Rand schreibt und weder in der Mitte des Papiers anfängt noch über den rechten Rand hinausschreibt." So fasst eine Lehrkraft neu entstandene Defitzite aufgrund des Homeschoolings während der Pandemie in der Studie "STEP 2022" zusammen. Vielen Schulkindern tue demnach mit der Hand schreiben inzwischen weh und mache müde. Sie verkrampften schneller. Zugleich habe nicht einmal die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen nach der Pandemie länger als eine halbe Stunde ohne Beschwerden schreiben können.