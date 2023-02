Wetterfühligkeit Symptome wie Kopf- und Narbenschmerzen lindern

Studien: Welchen Einfluss haben Luftdruck, Temperatur und Feuchte?



Gewitter im Gebirge

Immerhin: Studien zeigen, dass Druckveränderungen Kopfschmerzen verursachen können, das wurde in Druckkammern in Japan getestet. Doch die Stärke und Art und Weise der Kopfschmerzen war individuell sehr unterschiedlich, das heißt, die Forscher können daraus keine allgemeingültigen Regeln ableiten. Und: Menschen können nach allem, was wir über unsere Nerven und Rezeptoren wissen, leichte Druckunterschiede eigentlich gar nicht messen. "Das wäre auch schlecht, denn dann müsste man auch beim Aufzugfahren Probleme bekommen." Prof. Karl Meßlinger, Physiologe an der Universität Erlangen.



Der Wechsel zwischen einem Hoch- und einem Tiefdruckgebiet ist ähnlich wie der Druckunterschied zwischen dem Erdgeschoss und dem 10. Stock. Es könnte aber sein, dass wir Menschen solche Druckunterschiede in luftgefüllten Räumen unseres Körpers spüren: Nasennebenhöhle, Stirnhöhle. Die haben auch Kontakt zu unseren Hirnhäuten. Es könnte aber auch nur sein, dass wetterfühlige Menschen eine sehr leichte Nasennebenhöhlenentzündung erst dann spüren, wenn sich der Luftdruck ändert. Krank waren sie dann schon vorher.