Mysterium Föhn Warum verursacht der warme Fallwind Kopfschmerzen?

Föhnkrankheit: Kopfschmerzen, Müdigkeit und andere Symptome

Das Wetter beeinflusst unseren Organismus - ob es eine eigenständige Föhnkrankheit gibt, ist allerdings umstritten. Es gibt zwar viele Hinweise, dass Müdigkeit, Unruhe, Unkonzentriertheit, Kopf- und Narbenschmerzen sowie Schlaflosigkeit mit dem Föhn zusammenhängen, aber es gibt Forscher, die Wetterfühligkeit eher als ein vorübergehendes Phänomen begreifen.



Was tun gegen Beschwerden bei Föhn?



Wer beispielsweise täglich viel Zeit im Freien verbringt, kann seine Beschwerden lindern, weil es Menschen abhärtet, wenn sie sich der Klimavielfalt aussetzen, so der Umweltmeteorologe Andreas Matzarakis von der Universität Freiburg. Er empfiehlt, "immer rauszugehen, Kalt- und Warmduschen abzuwechseln und sich wettergerecht zu verhalten". Gesunde passen sich in der Regel problemlos an Wetterveränderungen an. Wetterfühlige dagegen klagen über Befindlichkeitsstörungen.