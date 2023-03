Forschung Wann und wie brechen Vulkane aus?

Doppelte Gefahr: Vulkanausbruch und Tsunami

Trotz aller Vorhersage-Maßnahmen: Vulkanausbrüche sind schwer vorauszusehen. Immer wieder kommt es zu Eruptionen, die Geologinnen und Geologen überraschen. Wie der heftige Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in der Nähe des Inselreichs Tonga in der Südsee am 14. Januar 2022. Der Untersee-Vulkan ist 1.800 Meter hoch und 20 Kilometer breit und schleuderte Asche, Dampf und Gas kilometerweit in die Luft. Der Vulkan ist seit Dezember immer wieder aktiv. Jedoch war die jüngste Eruption laut der Geologiebehörde von Tonga (TGS) sieben Mal stärker als der letzte Ausbruch. Die Eruption löste Tsunami-Wellen aus, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappten. Was macht den Ausbruch eines Unterwasservulkans so gefährlich?



Auf Satellitenbildern waren spektakuläre Aufnahmen der Eruption zu sehen, die Experten zufolge wahrscheinlich die stärkste weltweit seit dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 war. Die Druckwelle des Vulkanausbruches wurde sogar von Messgeräten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über Deutschland erfasst.