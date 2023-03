Konstruieren für den Kosmos Schöner Wohnen auf dem Mars

Mit Aluminium ins All Module für Mond und Mars



Prototyp des zweigeschossigen MaMBA-Wohn- bzw. Arbeitsmoduls.

Auch im Norden Deutschlands entwickeln Wissenschaftler Habitate für extraterrestrische Himmelskörper. Das Ziel des Forscherteams am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen: eine Behausung zu schaffen, die nicht nur das Überleben sichert, sondern das Leben der Astronauten im All möglichst angenehm macht. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, da zukünftige Mond- und Mars-Missionen sich über Monate oder auch Jahre erstrecken werden.



Die Wissenschaftler des MaMBA (Moon and Mars Base Analog)-Projekts planen neben zweigeschossigen Arbeitsmodulen, in denen möglichst viele Laborplätze untergebracht werden können, auch eingeschossige Wohnmodule mit großer Deckenhöhe. Diese soll das Engegefühl der Besatzung mildern. In der Grundkonfiguration besteht die vollständige MaMBA-Anlage aus sechs Modulen und zwei Schleusen. Alle Module sind Hartschalen-Druckbehälter, die über kleine aufblasbare Korridormodule miteinander verbunden sind.



Eines der Module soll einige Fenster erhalten, durch die die Besatzung nach draußen sehen kann. Die Herausforderung dabei: Trotz des „Gucklochs" muss der Schutz vor Weltraumstrahlung aufrecht erhalten werden. Arbeits- und Freizeitmodule sollen sich in zwei getrennten Strängen des Habitats befinden. So kann die Besatzung leichter zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden.



Zusätzlich gut fürs Gemüt soll das kleine Gewächshaus sein, das sich an der Schnittstelle zwischen dem wissenschaftlichen Labor und dem Freizeitmodul befindet. Die hier angebauten Pflanzen werden der Nahrungsversorgung und Sauerstoffproduktion dienen, aber auch für Experimente verwendet. Und der Gipfel des Luxus: Im Schlafmodul soll jeder Bewohner sein eigenes Privatquartier haben. My home is my module.