Weltraumteleskope Mit diesen Teleskopen entdeckt ihr das All

Mal ehrlich: Wie schwierig ist es, ein Weltraumteleskop zu bauen?



Das Röntgenteleskop Athena der ESA soll Sternexplosionen, Schwarze Löcher und heiße Gaswolken untersuchen. Noch wird es aber nicht gebaut.

Die Welt ist nicht einfach. Sie ist kompliziert. Seit 50 Jahren werden Weltraumteleskope gebaut. Man könnte auch sagen: Alles, was einfach ist, haben wir bereits erforscht. Deshalb wird der Bau von Weltraumteleskopen tendenziell eher schwieriger. Das James Webb-Weltraumteleskop ist nur die Spitze des Eisbergs, was die Größe und die Komplexität betrifft. Aber es kommt immer auf das jeweilige Weltraumteleskop an, wo die Schwierigkeiten sind.



Das ESA-Weltraumteleskop Gaia muss beispielsweise extrem stabil sein, und vor allem extrem stabil rotieren. Hier geht es um Genauigkeiten von Nanometern, also Milliardstel Metern. Beim James Webb-Weltraumteleskop hingegen galt es, das riesige Spiegelsystem so zusammenzufalten und in eine Ariane 5-Trägerrakete zu stecken, dass es sich an seinem Ziel wieder korrekt ausklappt - was im Januar 2022 gelang. Zudem muss das Webb-Teleskop auf sehr viel kühlere Temperaturen als Gaia gehalten werden, weil es im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums beobachten soll. Bei Athena hingegen, einem geplanten Röntgenteleskop der ESA, geht es darum, dass die Forschenden Röntgenstrahlen fokussieren möchten - aber Röntgenstrahlen wollen prinzipiell nicht fokussiert werden. Die Herausforderung besteht also darin, die Optik zu bauen.