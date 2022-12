Bemannte Raumfahrt Menschen im All - braucht's das wirklich?

Raketenflug statt Kreuzfahrt: Weltraumtourismus beginnt zu boomen



Das Virgin Galactic Spaceship: Wirklich galaktisch ist es nicht, denn das Raumschiff schafft es nur rund 90 Kilometer über den Erdboden.

Bereits in den 1960er-Jahren gab es erste Ideen für private Reisen ins All, die befeuert wurden durch den Film 2001 – Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968. Doch erst 2001 flog mit dem US-Unternehmer Dennis Tito der erste Tourist zur ISS. Das Geschäft mit den privaten Reisen dürfte jetzt richtig an Fahrt aufnehmen. Pionier ist der US-Multimilliardär Isaacman, der eine Crew-Dragon-Raumkapsel des Unternehmens SpaceX gechartet hat – für den Orbitalflug "Inspiration4" am 16. September 2021. Das war der erste Weltraum-Flug, der rein privat finanziert war und bei dem keine professionellen Astronauten an Bord waren. 200 Millionen Dollar soll Isaacman dafür ausgegeben haben.



Weitere Unternehmen stehen in den Startlöchern. Zum Beispiel die Firma Virgin Galactic, die der britische Unternehmer Richard Branson zum Zweck des Weltraumtourismus gegründet hat. Mehrere tausend Interessenten soll es geben und bereits 500 Buchungen. Vorläufiger Preis für einen Suborbitalflug pro Person: 200.000 Dollar.



Auch das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos will solche Flüge anbieten. dafür hat es eine wiederverwendbare Rakete entwickelt, die eine Raumkapsel für kurze Zeit auf eine Höhe über 100 Kilometer bringt.