Astronaut Matthias Maurer Zurück von der ISS

Alltag auf der ISS: Sport und Experimente



Matthias Maurer tauscht im Materialwissenschaftlichen Labor (MSL) der ISS Metallproben aus.

Damit der Körper in der Schwerelosigkeit nicht so viel Muskel- und Knochenmasse verliert, steht auf der ISS nach dem Abendessen Sport auf dem Programm, jeden Tag zwei bis drei Stunden. Dabei untersuchen Astronauten auch die eigenen Körperfunktionen. Während seiner Zeit auf der ISS hat Maurer insgesamt mehr als 100 Experimente durchgeführt - unter anderem in den Bereichen Materialwissenschaft, Medizin und Technologieentwicklung.



Zum Beispiel wurde untersucht, wie Beton in der Schwerelosigkeit hergestellt werden kann. Das soll Einsicht geben, wie man auf der Erde klimaschonender bauen kann und wie man auf dem Mond eine dauerhafte Raumstation errichten könnte. Getestet wurde auch, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen. Von ihnen sollen sich Raumfahrer eines Tages ernähren können. Mit speziell bearbeiteten Metallplättchen wurde untersucht, ob sie verhindern können, dass Bakterien anhaften. Eine Funktion, die auch auf der Erde interessant wäre: Sie könnte die Ausbreitung von Krankheiten eindämmen, im besten Fall sogar verhindern.