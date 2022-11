USA, China, Russland, Weltraumtouristen Neuer Wettlauf zum Mond

Zwillingsschwester Artemis: Zurück zum Mond!

Im Jahr 2019 bekamen die eher vagen NASA-Pläne einer erneuten Reise zum Mond einen neuen, vielleicht vielversprechenden Namen: Artemis, die in der griechischen Mythologie die Zwillingsschwester des Apollo ist. Der damalige US-Präsident Donald Trump wünschte sich rasch umsetzbare Erfolge im All - und da der Mars derzeit mit einer astronautischen Mission nicht innerhalb von zwei Legislaturperioden erreichbar ist, entschied man sich für eine Rückkehr zum Mond. Dieses Mal sollen erstmals eine Frau sowie eine nicht-weiße Person mitfliegen dürfen. Es gibt ein offizielles Graphic Novel der NASA, in dem die erneute Mondlandung bereits Realität ist: In "First Woman" landet die NASA-Astronautin Callie Rodriguez als erste Frau auf dem Mond. Geplant ist die erste Mondlandung im 21. Jahrhundert für das Jahr 2025. Doch das Artemis-Programm beginnt schon jetzt, mit dem Start des Testflugs Artemis 1 zum Mond.